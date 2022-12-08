‏هزة أرضية تضرب السليمانية

2022/12/08 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ضربت هزة أرضية، اليوم الخميس، مدينة السليمانية، شمالي البلاد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) أن الهزة شعر بها مواطنو قضاء قلعة دزي في السليمانية.

ولم يتبين إذا تسببت الهزة بوقوع خسائر.

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