قتلوني برصاص أصاب والدتي بمقتل.. قصة من إيران

2022/12/08 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويا نزلت إلى القبر لتودع والدتها بقبلة على جبينها البارد وغادرت وطنها الأم..ومن منفاها الاختياري روت الشابة الإيرانية قصتها وقصة نساء دفعن حياتهن ثمنا للحرية لتبكي مضيفتها أنجيلينا جولي

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