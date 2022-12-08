2022/12/08 | 23:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: الصدر محنك والمالكي قوي الإرادة وطالباني طيب أما مشعان الجبوري فهو انفعالي ويتجنى على الآخرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/08 | 23:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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