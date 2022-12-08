2022/12/08 | 23:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يزور السفراء الاجانب في العراق، مكاتب المسؤولين، والاحزاب والمنظمات السياسية والمدنية...

ظهرت المقالة ماذا يفعل سفراء الدول في بيوت السياسيين العراقيين..



علاقات منفلتة لا تسيطر عليها الدولة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يفعل سفراء الدول في بيوت السياسيين العراقيين.. علاقات منفلتة لا تسيطر عليها الدولة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يفعل سفراء الدول في بيوت السياسيين العراقيين.. علاقات منفلتة لا تسيطر عليها الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).