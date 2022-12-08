2022/12/08 | 23:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: بالفيديو..حرق بهو الناصرية من قبل جماعة مجهولة.pic.twitter.com/woodpDCMPf — المسلة (@Almasalah2)...

ظهرت المقالة بالفيديو..



جهات مجهولة تحرق بهو الناصرية أولاً على المسلة.

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