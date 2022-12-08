2022/12/08 | 23:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uECcdQ3prXQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تنسيقات الملابس المزينة بالريش مع كهرمانة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تنسيقات الملابس المزينة بالريش مع كهرمانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).