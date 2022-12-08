2022/12/08 | 23:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YysBFoRXIlo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. نائب مستقل يكشف عن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن العنف مع المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. نائب مستقل يكشف عن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن العنف مع المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).