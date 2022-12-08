للمرة الأولى في العراق.. شابتان من

2022/12/08 | 23:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تقف الإعاقة والظروف الاجتماعية عائقَين أمام سوما صالح وسوزان حاتم -وهما من ذوي الإعاقة السمعية والنطقية- لتحقيق حلمهما بنيل شهادة أكاديمية، حيث حصلتا على شهادة الدبلوم في المحاسبة والكمبيوتر.

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