2022/12/08 | 23:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية دور الجامعة العربية في خلق فرص التعاون بين البلدان العربية.وذكر المكتب الآعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يؤكد أهمية تفعيل آليات التكامل “البيني” مع الدول العربية المركز الخبري الوطني.

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