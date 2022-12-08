الأمن الوطني يدعو “المفسوخة” عقودهم بمراجعة دوائر “الجهاز”

2022/12/08 | 23:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا جهاز الأمن الوطني ، اليوم الخميس ، موظفيه من وذكر الجهاز في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” ندعو المفسوخة عقودهم والراغبين بالعودة، مراجعة دوائر ومديريات الجهاز”، مشيراً الى”جلب المستمسكات […]

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