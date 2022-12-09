ألمانيا: روسيا توقفت عن التهديد باستخدام النووي بسبب الضغوط الدولية

2022/12/09 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الخميس، إن خطر استخدام روسيا للأسلحة النووية في الحرب مع أوكرانيا تراجع استجابة للضغوط الدولية.

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