متظاهرو الناصرية يعلنون البدء باعتصام مفتوح في ساحة الحبوبي

2022/12/09 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أعلن متظاهرو مدينة الناصرية، اليوم الخميس، البدء باعتصام سلمي في ساحة الحبوبة، وسط المدينة.

وجاء في إعلان الاعتصام، الذي وثقه شريط مصور، وتلا البيان أحد المتظاهرين، أن الاعتصام سلمي ومحصور في ساحة الحبوبي فقط، ودعا إلى عدم الانجرار خارج الساحة، حفاظا على أرواحهم.

وقال إن الاعتصام مفتوح حتى الكشف عن قتلة المتظاهرين الذين سقطا يوم أمس بنيران الأجهزة الأمنية.

وطالب بمحاسبة رئيس اللجنة الأمنية، محافظ ذي قار، محمد هادي، وقائد شرطة ذي قار المقال، سعد حربية، وآمر الأفواج، ودعا الحكومة والقضاء إلى انهاء الدعاوى الكيدية.

ومساء يوم أمس اندلع اشتباك بين متظاهرين والأجهزة الأمنية، في مركز مدينة الناصرية، تخلله تصعيد بإطلاق نار، راح ضحيته متظاهران وأصيب نحو 15 شخصا بالرصاص الحي.



على إثرها أمر وزير الداخلية بإقالة قائد شرطة ذي قار، سعد حربية.

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