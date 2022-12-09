أبو الغيط يؤكد أهمية دعم العراق في جهود السلام والتهدئة بالمنطقة

2022/12/09 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، أهمية دعم العراق في جهود السلام والتهدئة بالمنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن الأخير "التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية الصينية التي تقام في العاصمة السعودية الرياض".

وأشار السوداني خلال اللقاء، إلى "أهمية تفعيل آليات العمل والتكامل الاقتصادي البيني ضمن برامج التنمية المشتركة للدول العربية، وأن تضطلع الجامعة العربية بدورها المحوري في تعزيز فرص التعاون بين البلدان العربية".

وبحسب البيان أكد أبو الغيط "أهمية دعم العراق في جهود السلام والتهدئة بالمنطقة، وحرصه على بناء علاقات بنّاءة وشراكات مستديمة مع محيطه العربي".

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