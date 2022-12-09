العمل النيابية تحدد أولوية تشريع قانونين بعد عطلة البرلمان

2022/12/09 | 00:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت لجنة العمل النيابية، أولوية تشريع قانونين أثنين بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب التي بدأت اليوم وتستمر لشهر واحد.وقال عضو اللجنة حسين عرب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “اللجنة تعمل بخطوات موازية لخطوات وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن اصلاحات الوزارة ونحن على تواصل مستمر معهم”.وأضاف :هنالك قانونان مهمان سنعمل على تشريعهما في الفترة المقبلة وبعد انتهاء العطلة التشريعية هما الضمان الاجتماعي وقانون ذوي الاعاقة وحماية الطفل”.وأكد عرب ان “تشريع هذين القانونين سيشكل طفرة نوعية بعمل وزارة العمل في المرحلة المقبلة”.

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