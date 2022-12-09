المالية النيابية: لا تبليغ رسمي بشأن ارسال موازنة 2023

2022/12/09 | 00:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت اللجنة المابية النيابية، اليوم الخميس، بعدم وجود أي تبليغ رسمي يخص ارسال موازنة 2023 الى مجلس النواب.وقال عضو اللجنة، حيد الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”لايوجد حتى الان اي تبليغ رسمي ارسال موازنة 2023، ومجلس النواب دخل الية عطلته التشريعية”.واشار الى “اننا نامل وصولها بعد العطلة او حتى خلال العطلة التشريعية فان مجلس النواب سيجتمع من اجلها”.واضاف الكرعاوي، ان “اغلب النواب لديهم توجه بالاسراع باقرار الموازنة شرط ان تنضد وترسل للمجلس بالشكل الصحيح”.وأعلنت رئاسة مجلس النواب انتهاء الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى/ الدورة الانتخابية الخامسة.وبهذا فقد دخل البرلمان في عطلة دون ان يتسلم مشروع قانون موازنة 2023 من الحكومة.

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