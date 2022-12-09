محكمة الكرخ تصادر أموال أحمد أبو رغيف وتمنعه من السفر

2022/12/09 | 01:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، أمراً بمنع سفر مدير استخبارات الداخلية المقال الفريق أحمد أبو رغيف.

وقال النائب مصطفى سند في منشور له على الفيسبوك تابعته (بغداد اليوم)، إن "محكمة الكرخ اصدرت امرا بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم احمد ابو رغيف".

واضاف، انها "اصدرت امرا ايضا بمنع سفر وتقصي على امواله في ثلاث دول (تركيا والامارات والاردن)".

منشور النائب مصطفى سند

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