2022/12/09 | 01:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EQhplwj9oHU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بوراك محبوب وناجح أكثر من نصرت) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بوراك محبوب وناجح أكثر من نصرت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).