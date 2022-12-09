2022/12/09 | 02:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: حذر مواطنون في محافظة ذي قار من استمرار الجامعات الأهلية وعدم...

ظهرت المقالة جامعة العين بذي قار مثال على تغول الطمع المالي لدى بعض الجامعات الأهلية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة العين بذي قار مثال على تغول الطمع المالي لدى بعض الجامعات الأهلية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة العين بذي قار مثال على تغول الطمع المالي لدى بعض الجامعات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).