ساعة المسلة: نواب يطالبون باستبدال محافظ البنك المركزي: غير مؤهل للمنصب

2022/12/09 | 02:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الخميس 12/08/2022.النائب المستقل هادي...

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