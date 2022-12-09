العراق وعلاقاته مع دول الجوار.. إلى أين؟

2022/12/09 | 02:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت هذه الحلقة موضوع العراق وعلاقاته مع دول الجوار، كيف يمكن للدعم الأميركي أن يساهم في توطيد التعاون بين العراق وجيرانه لتحقيق الاستقرار الذي يحتاجه العراق لإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره الصحيح؟

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