2022/12/09 | 03:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o2xU-O_NI3Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقابلة أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور أسامة السعيدي عن التظاهرات في الناصرية.) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقابلة أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور أسامة السعيدي عن التظاهرات في الناصرية.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).