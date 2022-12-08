رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي في الرياض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

2022/12/09 | 03:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، في الرياض، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد نايف مبارك الحجرف، وذلك على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون.

وأعرب السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، عن سعي العراق لترسيخ أسس العمل والتكامل الإقليمي المشترك.

وبيّن سيادته التزام العراق بإدامة علاقات متوازنة مع جميع الدول الصديقة والشقيقة، وتنمية مساراتها الاقتصادية وتطويرها.

فيما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من جانبه، أهمية تنمية العلاقات المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي، ودعم دول المجلس لأمن العراق واستقراره وازدهاره.

وأكد الحجرف للسيد السوداني، الثقة بقدرة العراق على الاضطلاع بدور محوري فعّال في المنطقة، والتواصل مع الأطراف الإقليمية كافة.

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