2022/12/09 | 05:00 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حوار خاص مع النجوم الذين يؤدّون البطولة الصوتية في الفيلم الكرتوني Strange world
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوار مع نجوم البطولة الصوتية لفيلم Strange world) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من بينهم جيك جيلنهال وهو نجم الأسبوع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوار مع نجوم البطولة الصوتية لفيلم Strange world) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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