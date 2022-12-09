2022/12/09 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوار خاص مع النجوم الذين يؤدّون البطولة الصوتية في الفيلم الكرتوني Strange world

من بينهم جيك جيلنهال وهو نجم الأسبوع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوار مع نجوم البطولة الصوتية لفيلم Strange world) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حوار مع نجوم البطولة الصوتية لفيلم Strange world) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).