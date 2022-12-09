السوداني يعرب عن سعي العراق لترسيخ أسس العمل والتكامل الإقليمي المشترك

2022/12/09 | 05:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، التزام العراق بإدامة علاقات متوازنة مع جميع الدول الصديقة والشقيقة.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل في الرياض، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف مبارك الحجرف، وذلك على […]

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