رغم المخاوف الأميركية.. السعودية توقع اتفاقية استراتيجية مع شركة هواوي

2022/12/09 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تعميق واضح للعلاقات، وقعت السعودية والصين عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية، الخميس، خلال زيارة الرئيس شي جينبينغ للرياض، بما في ذلك اتفاقية مع شركة التكنولوجيا العملاقة هواوي التي أثار توغلها المتزايد في منطقة الخليج مخاوف أمنية أميركية.

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