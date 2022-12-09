2022/12/09 | 09:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أفادت دائرة الطوارئ في مقاطعة موسكو باندلاع حريق كبير في متجر "OBI" في مركز "ميغا خيمكي" للتسوق الواقع في المقاطعة. وجاء في بيان صدر عن الدائرة، اليوم الجمعة: "بمدينة خيمكي، في المنطقة الثامنة، المبنى 2، اشتعلت النيران في متجر "OBI".



اندلع حريق تبلغ مساحته 150 مترا مربعا في سقف المبنى".

من جانبه، دقق المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية أن مساحة الحريق ارتفعت إلى 18 ألف متر مربع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق ضخم في روسيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق ضخم في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).