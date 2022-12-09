الرافدين يعلن منح السلف الكترونيا مطلع العام المقبل

2022/12/09 | 09:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عزمه منح السلف الكترونيا مطلع العام المقبل.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "التقديم على السلف سيكون عبر تطبيق المصرف الإلكتروني".

واضاف أنه "سيتم توفير محطات التقديم بالفروع لغير القادرين على التقديم من خلال التطبيق".

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