النفط ينخفض للجلسة الخامسة على التوالي.. برنت فوق 76 دولارا للبرميل

2022/12/09 | 09:02 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجعت أسعار النفط عند التسوية اليوم الجمعة للجلسة الخامسة على التوالي بسبب توقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى زيادة مخاوف بشأن الطلب على الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 76.15 دولار للبرميل عند التسوية، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 71.47 دولار للبرميل.

وقالت شركة تي.سي إنرجي الكندية إنها أغلقت خط أنابيبها العملاق كيستون للنفط الخام الذي تبلغ سعته 622 ألف برميل يوميا، وهو الخط الرئيسي لشحن الخام الكندي الثقيل من ألبرتا إلى الغرب الأوسط الأمريكي وساحل الخليج، بعد تسرب.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت الشركة إغلاق الخط الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس، لكن معنويات السوق تغيرت بعد ذلك رغم أن الشركة لم تعلن موعدا لاستئناف الضخ.

وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك "عدنا إلى النظر إلى آفاق الطلب".

وخيمت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي وضعف الطلب على الوقود واحتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على السوق، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وبينما تراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، مما فاقم المخاوف حيال تراجع الطلب.

وأعلنت الصين أمس عن أكبر تغييرات في نظامها الحازم لمكافحة كوفيد-19 منذ بدء الجائحة في حين تأخرت 20 ناقلة نفط على الأقل في العبور من موانئ روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط، وهو ما حد من خسائر النفط.

وسجل الخامان أمس الأربعاء أدنى مستوى لهما هذا العام ليتخليا عن جميع المكاسب التي تحققت بعد الحرب في أوكرانيا التي أدى إلى تفاقم أسوأ أزمة عالمية بشأن إمدادات الطاقة منذ عقود واقتراب أسعار النفط من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 147 دولارا.

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