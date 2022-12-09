2022/12/09 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعنا في أولويات حكومتنا مكافحة الفساد؛ لأننا نعتقد، جازمين، بأنه السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها، لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جادّ لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين.#اليوم_الدولي_لمكافحة_الفساد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني من الرياض: الفساد السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني من الرياض: الفساد السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).