2022/12/09 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص في اليوم الدولي لمكافحة الفساد..رئيس الجمهورية : ضرورة توفير التشريعات الضرورية لمكافحته المركز الخبري الوطني.

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