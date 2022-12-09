2022/12/09 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، إن النجم الأرجنتيني الدولي، ليونيل ميسي، سعيد في العملاق الفرنسي لكرة القدم، وإن الطرفين سيتباحثان في إمكانية تمديد التعاقد بينهما بعد نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخليفي يكشف موقف باريس سان جيرمان من ميسي بعد المونديال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخليفي يكشف موقف باريس سان جيرمان من ميسي بعد المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).