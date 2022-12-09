2022/12/09 | 10:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوجه أنظار المراقبين إلى العاصمة السعودية، الرياض، الجمعة، حيث ستستضيف المملكة العربية السعودية قمتين خليجية صينية وعربية صينية، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قوة دفع جديدة لتعزيز العلاقات".. ترقب القمة العربية الصينية وسط تفاعل) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قوة دفع جديدة لتعزيز العلاقات".. ترقب القمة العربية الصينية وسط تفاعل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).