بلاسخارت في رسالة اممية:

2022/12/09 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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رسالة من جينين هينيس-بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

في اليوم الدولي لمكافحة الفساد

9 كانون الأول/ ديسمبر 2022

التغيير المنهجي سيُثبت أهميته الحيوية لمستقبل العراق

يعد الفساد المستشري والممنهج أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق.



وتكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائلان.



إذ أنه يقوض التقدم، ويحرم المواطنين من حقوقهم، ويثبط الاستثمار الدولي، ويسلب من الدولة الموارد اللازمة لتزويد مواطنيها بمدارس ومستشفيات وطرق أفضل، وخدمات عامة أخرى لا حصر لها.

لقد قُلتها مرات عديدة من قبل، كان آخرها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر: الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية للاختلال الحاصل في العراق، وإن إبقاء المنظومة "كما هي" سوف يرتد بنتائج سلبية في النهاية.

وأحدثُ قضية فساد كبرى في العراق، والتي سُمّيت بــ "سرقة القرن"، لن تكون الأخيرة للأسف، ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون بمثابة جرس إنذار.



لا شك في أن التغيير المنهجي سيُثبت أهميته الحيوية لمستقبل البلاد.



إلا أن هذا التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها.



بل سيتطلب عملاً مكثفاً ومثابرةً وجهوداً جماعيةً وإدراكاً لحقيقة أن العمل بنزاهةٍ قد حان وقته الآن.

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