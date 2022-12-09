اعتقال متهم وضبط 3 عجلات معدة لتهريب النفط في محافظتين

2022/12/09 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، اعتقال متهم وضبط ثلاث عجلات معدة لتهريب النفط في محافظتي بغداد والبصرة.

وذكر إعلام المديرية، أن "شرطة الطاقة القت القبض على متهم وضبط ثلاثة عجلات معدة لتهريب النفط في محافظتي بغداد والبصرة"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف أنه "بتوجيه من مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال ضبطت مفارز مركز شرطة نفط الرصافة وبالتنسيق مع الفوج الثالث لشرطة نفط الوسط عجلتين كانتا مركونتين داخل احدى المدن في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "قوة من الفوج الرابع لمديرية شرطة نفط الجنوب تمكنت بالتنسيق مع وحدة استخبارات الفوج من اعتقال متهم مع ضبط عجلته نوع "شاحنة" تحمل منتوج نفطي مُهرَّب في محافظة البصرة".



مؤكدا، أنه "تم ايداع المتهم للتوقيف مع حجز العجلات داخل مراكز شرطة النفط المختصة تمهيداً لاستكمال الدعاوى وعرضها على القضاء".

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