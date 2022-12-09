2022/12/09 | 10:59 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهود عيان: اعتقالات الناصرية شملت خمسة اشخاص بينهم اثنين من رجال الاعمال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/09 | 10:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهود عيان: اعتقالات الناصرية شملت خمسة اشخاص بينهم اثنين من رجال الاعمال) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهود عيان: اعتقالات الناصرية شملت خمسة اشخاص بينهم اثنين من رجال الاعمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).