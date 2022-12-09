العتبة الحسينية تفتح باب التسجيل للتقديم على اول جامعة بالعراق تمنح شهادة طبية بترخيص دولي وممثل السيستاني يخفض كلفة الدراسة لهذا العام

2022/12/09 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن فتح

نافذة التسجيل الإلكتروني للتقديم على

جامعة السبطين للعلوم الطبية التي تعد

الأولى في العراق بمنح شهادة أكاديمية

بترخيص دولي.

وقالت الهيئة في بيان لها "استحصال

المو

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