الخطوط الجوية العراقية تنفي تقديمها وجبات طعام تحتوي على لحم (الخنزير) للمسافرين

2022/12/09 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت إدارة شركة الخطوط الجوية

العراقية، اليوم الخميس، تقديم لحم

الخنزير للمسافرين.

وأكدت إدارة الشركة، في بيان “على عدم

صحة المعلومات المتداولة عن تقديم

وجبات طعام تحتوي على لحم (الخنزير)

للمسافرين عب

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