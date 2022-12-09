أخصائية تغذية عن فوائد الفول السوداني: يخفف الوزن ومضاد للشيخوخة

2022/12/09 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أخصائية التغذية الدكتور منى

الأمير، أن الفول السوداني يصنف

عالمياً تحت 160 نوعاً من الأنواع

الغذائية المسببة للحساسية الغذائية.

وأوضحت "الأمير"، في مداخلة مع برنامج

صباح السعودية على قناة السعو

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