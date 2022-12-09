2022/12/09 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة، أن الحكومة وضعت في أولوياتها مكافحة الفساد.

وقال السوداني في تغريدة له: "وضعنا في أولويات حكومتنا مكافحة الفساد؛ لأننا نعتقد، جازمين، بأنه السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها، لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جادّ لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون هذا الأمر) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون هذا الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).