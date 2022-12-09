انخفاض طفيف يطرأ على سعر صرف الدولار

2022/12/09 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.

سعر البيع: 150200 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 150100 دينار لكل 100 دولار

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