بالصور:شرطة كربلاء تبحث عن مطلوبين وارهابيين في الخنافسة والوند وعند حدود بابل

2022/12/09 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن جهود قيادة شرطة محافظة كربلاء

المقدسة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي

وفرض القانون والبحث عن المطلوبين

والمخالفين ، شرعت مفارز من فوج طوارئ

كربلاء الثالث وضمن قاطع مسؤوليتها

بممارسة أمنية ضمن قاطع ال

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