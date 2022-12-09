الرياض وبكين تدعمان العراق في بيان مشترك

2022/12/09 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المملكة العربية السعودية والصين

اليوم الجمعة، على استمرارهما في تقديم

الدعم إلى العراق.

وذكر بيان سعودي - صيني على هامش القمة

العربية الصينية التي تستضيفها المملكة

العربية السعودية بمشاركة العر

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