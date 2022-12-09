عملية نوعية تنتهي بضبط أسلحة و100 ألف حبة مخدرة في المثنى

2022/12/09 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

اعلنت مديرية شرطة محافظة المثنى، اليوم الجمعة، ضبط اسلحة و100 الف حبة مخدرة بعملية نوعية وجهد استخباري.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت مفارز مديرية شرطة المثنى بالتعاون مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ومديرية مخدرات المثنى وخلية الصقور الاستخبارية الفريق التكتيكي وأفواج الطوارئ وباقي التشكيلات الأمنية الساندة من تنفيذ عملية مداهمة جرت في إحدى مناطق شمال السماوة ".

واضاف، أن العملية "أسفرت عن العثور على 100000 حبة مخدرة وأسلحة متوسطة وخفيفة وعتاد منوع والعثور على خمس عجلات مسروقه"، مشيرا الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين".

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