الخزانة الأميركية تدرج أفراداً وشركات جديدة في قائمة الحظر المتعلقة بإيران

2022/12/09 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها وضعت أسماء أفراد وشركات جديدة في قائمة الحظر المتعلقة بإيران.

وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان تابعته (بغداد اليوم)، أنها "أدرجت في القائمة السوداء شبكة حققت إيرادات بملايين الدولارات لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية من خلال الالتفاف على الحظر النفطي المفروض على إيران".

وأضافت، أنه "تم درج أسماء 26 شركة و 5 أفراد على موقع وزارة الخزانة ، وزعمت الوزارة أن الشبكة المذكورة يقودها رجل أعمال تركي يُدعى صدقي أيان".

وأوضحت الوزارة بحسب البيان، أن "جميع الأشخاص الذين خضعوا لاجراءات الحظر هم مواطنون أتراك", مبينة، أن "من بين الشركات الـ 26 المذكورة ، 23 شركة موجودة في تركيا".

وأكدت ، أن "وتشنطن تواصل فرض اجراءات حظر واسعة النطاق على إيران وتبحث عن وسائل لتعزيز الضغط مع تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع طهران".

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