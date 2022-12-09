2022/12/09 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وذلك على هامش القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني المركز الخبري الوطني.

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