كريستيانو يتحدى “أسود الأطلس” بهذه الرسالة

2022/12/09 | 12:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بعث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برسالة عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، يتحدى فيها منتخب المغرب في دور ربع نهائي كأس العالم 2022.بعد الضجة التي أثارتها صحيفة ريكورد البرتغالية حول […]

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