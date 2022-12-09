2022/12/09 | 12:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات...

ظهرت المقالة السوداني يبحث مع الرئيس الصيني في الرياض..



الشراكة المستدامة والاستثمار أولاً على المسلة.

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