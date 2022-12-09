ما بعد مؤتمر المناخ في مصر.. ما الهدف من

2022/12/09 | 12:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى منذ إطلاقه، أدرجت "الخسائر والأضرار" أخيرًا على جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP27، وهو موضوع طالبت به الدول النامية منذ سنوات طويلة.

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