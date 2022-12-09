2022/12/09 | 12:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني: العراق يتطلع لتعزيز مبدأ الشراكة مع الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/09 | 12:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: العراق يتطلع لتعزيز مبدأ الشراكة مع الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: العراق يتطلع لتعزيز مبدأ الشراكة مع الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).