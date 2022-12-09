إدّعى انتحارها.. الكشف عن ملابسات مقتل فتاة على يد زوجها في بغداد

2022/12/09 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الجمعة، عنجريمة قتل غامضة لزوجه قتلها زوجها وسجلت على أنها انتحار في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من الكشف عن جريمة قتل غامضة لفتاة حصلت ضمن منطقة الحبيبية شرق العاصمة بغداد سجلت على أنها انتحار، ولغموض الحادث أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية إلى مكتب مكافحة إجرام الحبيبية، حيث تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات، تبين أن الحادث جنائي وليس انتحار، ولدى التعمق بالتحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة المتحصلة أعترف صراحة بقتل المجنى عليها زوجته".

واشارت الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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